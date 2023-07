Sve vas volim

Studije pokazuju da su za mozak prestanak ljubavi i odvikavanje od droge uvelike slični. No, ljubavne čežnje za bivšom ljubavi su normalne… do određene mjere. U novijem istraživanju analizirale su se snimke mozga magnetnom rezonancom kod ljudi koji su nedavno izašli iz veza. Kada su se prisjećali svojih bivših ili gledali njihove fotografije aktivirao im se dio mozga zadužen za motivaciju i nagrađivanje. Konkretno, intenzivnije se lučio dopamin, i to na sličan način kao kod ovisnika. Iako osjećaj gubitka varira kod oba spola, primijećeno je da muškarci češće negiraju i odvraćaju pažnju sa svojih osjećaja boli, dok se žene direktnije suočavaju sa svojim gubitkom i time brže prebole svoju bivšu ljubav. Psychology Today