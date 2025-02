Što je sljedeće, jednorog na biciklu?

Ljubav prema domovini tema je već 24 godine. U drugoj epizodi nove sezone je samo malo proširuju. Gost emisije kod Stankovića bila je pjevačica Josipa Lisac, a udarna nedjeljna emisija donijela je i priloge o istospolnom paru iz Osijeka, koji je na društvenim mrežama izazvao cijeli val reakcija i prije nego je emisija emitirana, te bračni par Puljek koji su 60 godina u braku. Stanković je u uvodu ispričao kako je pitao premijera i predsjednika hoće li za emisiju reći što je za njih ljubav, no kao pravi frajeri su to odbili. Josipa Lisac je na to rekla kako pravi frajeri pričaju o ljubavi, te da je svijet pogrešno podijeljen na jači i slabiji spol, iako je žena ta koja je zapravo snažna. HRT