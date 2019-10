Barcelona je slavila 1-0 protiv Levantea u 35. kolu španjolske Primere, a tom pobjedom Katalonci su i matematički osigurali naslov! Tri su kola do kraja, a imaju devet bodova prednosti, no s boljim međusobnim omjerima kao i boljom gol-razlikom, i to za 25 golova! Još od 2010. godine Barca nije naslov osigurala kod kuće. Pobjednički gol je zabio, naravno, Leo Messi, kad je na poluvremenu ušao na teren. 24 sata…