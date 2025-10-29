Ni kamere im zapravo ne trebaju – prekršaji se sami prijavljuju

Policija daans provodi pojačani nadzor prometa od 10 do 16 sati diljem Hrvatske. Fokus je na prekršajima poput prebrze vožnje, vožnje pod utjecajem alkohola ili droga, nekorištenja sigurnosnog pojasa i dječjih sjedalica te nepropisne uporabe mobitela. U akciji će se koristiti maksimalan broj policajaca i dronovi za snimanje prekršaja iz zraka. Statistika pokazuje porast stradalih na cestama: 228 smrtno stradalih ove godine, 11,8% više nego lani. Policija poziva na odgovorno ponašanje u prometu. policija.gov.hr Index