Nema više "Samo sekunda, šefe"

“To su ljudi koji nemaju ni osnovna radnička prava. Rade u cijeloj Europi u prekarnom, nesigurnom statusu, ali ovog što imamo u Hrvatskoj nema nigdje u Europi: naša vlada novim zakonom omogućila je da se digitalne platforme riješe odgovornosti i da se ozakoni njihov problematični status. Radnicima se ne isplaćuju plaće, nemaju prava, isključuju ih s platforme ako se dogodi nesreća”, tvrdi zastupnica Radničke fronte Katarina Peović. “Strani radnici su u posebno lošoj poziciji. Jučer sam pričala s Indijcem koji je pao s motora jedan kišni dan i odmah bio isključen s platforme, dobio otkaz, završio na cesti i nema nikakva prava.”, kaže Peović. “Diljem Europe digitalne platforme gube tužbe jer se dokazuje da su oni zapravo poslodavci. Brzo će pasti pod europsku regulativu. Hrvatska je specifična jer je naša vlada stala na stranu agregatora koji su poslužili za veću zaštitu digitalnih platformi od tužbi”, naglasila je Peović. Index