Kraljevi disca

Nakon vrlo zapažene singlice “New York Mining Disaster 1941” Stigwood ih je proglasio najvećim talentima nakon Beatlesa, a nije baš ni pretjerao, jer kad su dečki kontaktirali legendarnog Otisa Reddinga, on im je poručio da mu skladaju pjesmu, bila je to “To Love Somebody”, ali je nikad nije stigao otpjevati, jer je stradao u zrakoplovnom udesu. Braća Gibb uvrstila su je na svoj vrlo uspješan prvi album, zvao se vrlo jednostavno, “Bee Gees 1st”, ali su je kasnije cover verzije Janis Joplin, Joea Cockera i Nine Simone još više etablirale kao jednu od najvažnijih pjesama u povijesti pop glazbe. Piše Nenad Polimac za Jutarnji ist