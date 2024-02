Pod budnim okom obitelji

Već je dokumentarac o Bobu Marleyju izazvao dosta polemika – i to s razlogom. Njegova supruga Rita Marley nije imala ništa protiv toga”što joj je pokojni suprug imao jedanaestero djece sa sedam žena, to je smatrala efemernim problemom, važnije je bilo vjerovati u Rastafari pokret, a to je ona podržavala svim srcem, pogotovo nakon posjeta kralja Hailea Sellasiea I. Jamajci. Macdonald je obavio dobar posao, imao je podršku Marleyjeve obitelji, no bilo je i nezadovoljnih, pogotovo u krugovima njegovih bivših suradnika. Ovaj put situacija je možda nešto jednostavnija, naime, o Bobu Marleyju upravo je snimljen igrani film, koji ne bi trebao izazvati nikakve kontroverze, budući da su mu producenti Ziggy Marley, pjevačev sin, Rita Marley i njih još nekolicina. Nenad Polimac za Jutarnji.