Od reggae proroka do UNESCO-ove baštine

Bob Marley, reggae ikona i duhovni vođa rastafarijanaca, kroz glazbu je širio poruke mira, pravde i borbe protiv potlačenosti. Njegovi hitovi poput Redemption Song, Get Up Stand Up i Exodus postali su simboli otpora. Rastafarijanstvo, pokret kojem je pripadao, slavi Hailea Selassieja kao božansko utjelovljenje. Iako je umro s 36 godina, njegov utjecaj ne jenjava – od borbe za ljudska prava do legalizacije marihuane. Film One Love iz 2024. još jednom potvrđuje njegov status legende čija se pjesma slobode i danas pjeva širom svijeta. DW