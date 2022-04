I ti svejedno lupaj sankcije

Najveće zalihe plina u zapadnoj Europi nalaze se u njemačkoj saveznoj pokrajini Donjoj Saskoj na dubini od 2000 metara.Sva skladišta plina su skoro prazna. Oko 55 posto plina koji Njemačka uvozi dolazi iz Rusije. Uz to, Nijemci iz Rusije uvoze i 50 posto kamenog ugljena i više od 30 posto potrebne nafte. Dok u Njemačkoj postoje strateške rezerve nafte, koje po zakonu moraju biti dovoljne za 90 dana, takva odredba ne postoji za plin i ugljen. U tom segmentu kompanije same odlučuju o svojim zalihama. Kako bi se u kratkom roku moglo nadoknaditi ruske zalihe energenata, ministarstvo privrede razmišlja o kupnji većih količina plina iz drugih zemalja. Razmatra se da to budu arapske zemlje… Index/Deutsche Welle