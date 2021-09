Drugi pokušaj

Ovo je brutalan udar na studentske ljubavi. Parovi su razdvojeni, korona ih je vratila doma mamama, čežnja buja na daljinu. Teško da će ti stožer izdati propusnicu da vidiš curu u drugom dijelu Hrvatske, a ni autobusi ne voze. No što ako se ovaj horor zbilja nastavi do 2022., kako to predviđaju na Harvardu? – brine se Snježana Pavić u Jutarnjem za mladenačke ljubavi.