Danas (22:00)
Recept 'à la algoritam'
Poplava AI knjiga na Amazonu: Od lažnih ljubavnih romana do smrtonosnih kuharica
Sve veća prisutnost knjiga generiranih umjetnom inteligencijom na Amazonu izaziva ozbiljne etičke, pravne i sigurnosne probleme. Zabilježeni su slučajevi u kojima su autori pomoću AI-ja masovno izbacivali ljubavne romane, ali i opasni primjeri lažnih turističkih vodiča te kuharica koje miješaju otrovne i jestive gljive. Dok se svjetski poznati pisci pravno bore protiv OpenAI-ja zbog krađe autorskih prava, domaći stručnjaci upozoravaju na opasnost od “kognitivne atrofije” i poplave generičkog sadržaja. Ipak, dio književnika ističe da AI, unatoč otporu javnosti prema robotskim tekstovima, ostaje izuzetno koristan alat za lekturu, uređivanje i brzo testiranje kreativnih ideja. Poslovni