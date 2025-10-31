I tramvaji hodočaste

Na blagdan Svih svetih, u subotu 1. studenoga, u Zagrebu će vrijediti posebna regulacija javnog prijevoza. Tramvaji će voziti po nedjeljnom redu, ali s pojačanim prometom na linijama 4, 6, 8, 11, 12, 14 i 17. ZET uvodi i izvanredne autobusne linije prema gradskim grobljima – Mirogoju, Krematoriju, Miroševcu i Markovom Polju – koje će voziti od 8 do 19 sati. Prijevoz na tim linijama bit će besplatan. Podrobnije na ZET-ovim stranicama. Zagreb.info, tportal