Više pitanja nego odgovora

Napadača Thomasa Matthewa Crooksa ubio je snajperski tim Tajne službe tek nakon što je otvorio vatru s krova zgrade. Sporna zgrada predstavlja objekt koji je trebao biti detaljno pregledan uoči Trumpovog skupa. Neki stručnjaci su izrazili iznenađenje što krov s jasnim pogledom na pozornicu nije bio pod nadzorom. Svjedoci tvrde da su napadača vidjeli na krovu naoružanog, dok osiguranje nije bilo svjesno toga, što potvđuju i snimke. Sky News je analizom došao do zaključka kako je veliko stablo blokiralo pogled pripadnika najbliže naoružane zaštitne jedinice na napadača. Dvije naoružane jedinice mogle su se vidjeti na dva skladišta iza Trumpa, ali zbog stabla samo je jedinica koja je bila dalje od napadača imala jasan pogled na njega. No, tu su i druga pitanja. Osiguranje obično zauzme svako uzvišeno mjesto, a ovaj put to nije bilo slučaj…