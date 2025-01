Novi napad na činjenice

Facebook je već godinama otužna sjena onoga što je nekoć bio. Mjesto za mahom starije ljude kojima je to posljednje mjesto na kojem bilo tko želi čitati njihova isprazna pametovanja i žalopojke o temama o kojima imaju samo površno znanje. Nekad je to bilo mjesto na kojem ste mogli pročitati i nešto pametno ili barem duhovito, a danas, čak i ako naiđete na neke rijetko suvisle statuse, obeshrabrit će vas rasprava u komentarima. Facebook je tu 20 godina (točnije, bit će 4. veljače). To je punoljetna odrasla osoba. Mladima je Facebook postao nezanimljiv istog trena kad su tamo naišli na objave svojih očeva, majki i ujaka. A to se dogodilo relativno brzo. Osim klinaca, s Facebooka su otišli i influenceri, pa čak i teoretičari zavjera. Facebook je u 20 godina prevalio dug put od mreže za druženje i upoznavanje do glorificiranog agregatora vijesti na kojem svadljivi dosadnjakovići besciljno “smučaju” između spamova, galerija fotografija djece ili nezanimljivog izleta na Plitvice, reklama za proteze protiv hrkanja… Hrvoje Marjanović za Index.