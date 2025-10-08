Novinarstvo i duh apokalipse

Jedanaest polemičkih eseja objedinjeni su u knjizi naslovljenoj “Poštena inteligencija: Novinarstvo i duh kapitalipse”. Tekstovi su napisani između 2009. i 2023., a znatan dio njih izvorno je objavljen u Novostima, na Peščaniku i drugdje. Ivančićevi eseji pisani su poznatim stilom, otrovnim i sarkastičnim, uz obilno korištenje ironije i autoironije, poigravanje jezikom i formama, obraćanja konkretnim osobama, uz dijaloge s izmišljenim sugovornicima i uz autoreferencijalnost kao sredstvo demistifikacije.

Eseji su gusti, nabijeni i razorno nemilosrdni; većina ih je pisana iz prvog lica, što je opravdano jer se konkretne epizode koriste kao povod za skiciranje dominantnih mehanizama profesionalnog polja. Za takvu je analizu autor itekako pozvan; u novinarstvu je četrdeset godina, bio je osnivač i pokretački duh Feral Tribunea, čiju je važnost, upečatljivost i borbeni inspirativni duh teško precijeniti. “Ne želim mijenjati društvo, nego mu dati priliku da samo odluči želi li se mijenjati”, citira Ivančić Snowdena. To bi, možda, bila revolucionarna misija novinarstva – divljeg i nepokornog, stvaralačkog i emancipatornog… Jelko Bakotin za Novosti.