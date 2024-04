Nije nam dovoljno i ovoliko sukoba

Bivši diplomata i novinar objašnjava pozadinu eksplozije u Bejrutu: Najvažnije u svemu jeste da paniku liderima “globalizovane sile” kontinuirano i sve duže stvara Hezbolah u Libanu, strateški saveznik Irana. Samo ne više kao “teroristička organizacija” iz južnog Bejruta, već legalna i legitimna partija, plus veoma respektabilna vojna snaga protiv koje su sve pokušali pa ništa. Uz to su i jedini koji su na vojnom polju porazili Izrael braneći sebe i Liban 2006. U parlamentarnoj su koaliciji sa kršćanima, vojno su sazreli u “ozbiljnom” ratovanju u regionu mimo malih tajnih operacija na granici sa Izraelom. Otud ni ciljano pušteni glas među muslimanima sunitima o pošasti “Šiitskog polumjeseca” (od Libana do Irana, Sirije, Iraka sve do Pakistana…) nije zamaglio realnu storiju o zapravo “Osovini otpora” Izraelu i drugima kojima je isključivo do potpune vlasti nad energijom i drugim resursima, otkrivenim i neotkrivenim.