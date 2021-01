Metal kuću čuva

Znam da to ljudima nije zadovoljavajuće, lakše je živjeti u sigurnosti nego neizvjesnosti. Jedino što možemo reći jest to da će biti naknadnih potresa. Nakon potresa u ožujku to je trajalo mjesecima i vrlo je vjerojatno, žao mi je što nemam dobre vijesti, ali i sada će vjerojatno toliko potrajati. Potres poput ovog u ponedjeljak ujutro, bio je snažan naknadni potres kakvih bi moglo uslijediti još. Učestalost naknadnih potresa će opadati, no može se ponovno povećati pa pasti. To je dugotrajno, imali ste iskustva s potresom u ožujku, doživjet ćete slično slabljenje seizmičke aktivnosti, ali nažalost to će potrajati – kaže glavni tajnik Europsko-mediteranskog seizmološkog centra Remy Bossu. Dnevnik.hr…

LastQuake has a unique way to detect #earthquakes and provide info about them. It’s a perfect blend of contributions from #eyewitnesses and #data collection from seismic institutes. Learn more about it 👇 https://t.co/tk5Vt4hElz via @YouTube

— EMSC (@LastQuake) December 1, 2020