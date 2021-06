I dalje nas trese, no ovaj put malo južnije

Jak potres magnitude 4.7 dogodio se u Crnoj Gori u subotu u 1 sat i 18 minuta (ljetno srednjoeuropsko vrijeme), a potres se osjetio i u Dalmaciji, izvijestila je jutros Seizmološka služba Republike Hrvatske. Potres se osjetio u cijeloj južnoj Dalmaciji, od Konavala do Baške Vode. Epicentar potresa bio je 14 kilometara sjeverno od Herceg Novog. Index

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.5 in Montenegro 40 min ago pic.twitter.com/7tViK2rhMw

— EMSC (@LastQuake) June 25, 2021