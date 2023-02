Godišnja inflacija u siječnju dosegnula gotovo 58 posto

Novostvoreni tajkuni koje je vlast izabrala da vode privredu to nisu znali ili nisu mogli. Uništavali su firme kojih su se domogli, špekulirajući zemljištima i slično. To je proces koji se danas i poluslužbeno zove “pljačkaškom privatizacijom“. Što mu je bila alternativa? Pokazalo se da strani vlasnici, koje je izabralo “slobodno tržište”, bolje vide što ovoj zemlji treba od neuspješne domaće buržoazije. Ponovno je stvorena struktura društva perifernog kapitalizma. Štoviše, njega vladajući prikazuju kao uspjeh “euroatlantskog” integriranja zemlje, što je proces koji ovih dana bilježi nove pobjede s pričama o uspjehu graničarskog položaja i uvođenja zajedničke valute sa zemljama kapitalističkog centra. Umjesto Krajine pobunjenih Srba dobili smo cijelu Hrvatsku kao krajinu. Predziđe kršćanstva postajemo tek sada, uza sav prljavi posao koji graničari moraju raditi. Naš kapitalizam ponovno je ovisničkog tipa, on opet stvara kompradorsku buržoaziju (sve manje) i kompradorsko činovništvo (sve više). Postajemo “društvo za drugo društvo” sa slabo razvijenom radničkom klasom i velikom armijom rezervne radne snage – za druge. Novosti