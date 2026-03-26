Dame Sarah Mullally službeno je ustoličena za 106. nadbiskupicu Canterburyja, postavši prva žena na čelu Anglikanske crkve u njezinoj pet stoljeća dugoj povijesti. Bivša glavna medicinska sestra Engleske na ovoj poziciji nasljeđuje Justina Welbyja, koji je odstupio zbog propusta u rješavanju slučajeva zlostavljanja unutar Crkve. Svečanosti u katedrali prisustvovali su princ William i brojni svjetski vjerski vođe. Mullally preuzima vodstvo u trenutku dubokih podjela oko LGBT+ prava i uloge žena, uz primarni zadatak vraćanja povjerenja javnosti kroz strože suočavanje s unutarnjim skandalima. Sky News, Index