Kad su Ličani veslali do spavaće sobe

Otočac, jedno od najstarijih hrvatskih naselja spomenuto još na Baščanskoj ploči, kroz povijest je bio prava utvrda na vodi. Smješten na otočiću usred rijeke Gacke, grad je u 17. stoljeću, prema zapisima Janeza Valvasora, izgledao poput "male Venecije" s drvenim sojenicama za vojnike koji su ga branili od Osmanlija. Ključnu ulogu u razvoju odigrali su knezovi Frankopani, posebice Žigmund, za čije je vladavine 1460. godine osnovana Otočka biskupija. Povlačenjem vode i izgradnjom utvrde Fortica 1619. godine, Otočac se postupno proširio izvan zidina, zadržavši bogatu kulturnu i graditeljsku baštinu.