Povijesni uspon Otočca: Od frankopanske utvrde na vodi do kulturne prijestolnice Gacke
Danas (09:00)

Kad su Ličani veslali do spavaće sobe

Otočac, jedno od najstarijih hrvatskih naselja spomenuto još na Baščanskoj ploči, kroz povijest je bio prava utvrda na vodi. Smješten na otočiću usred rijeke Gacke, grad je u 17. stoljeću, prema zapisima Janeza Valvasora, izgledao poput “male Venecije” s drvenim sojenicama za vojnike koji su ga branili od Osmanlija. Ključnu ulogu u razvoju odigrali su knezovi Frankopani, posebice Žigmund, za čije je vladavine 1460. godine osnovana Otočka biskupija. Povlačenjem vode i izgradnjom utvrde Fortica 1619. godine, Otočac se postupno proširio izvan zidina, zadržavši bogatu kulturnu i graditeljsku baštinu. Blaga & Misterije


16.08.2024. (12:00)

Infrastruktura je ipak bitna. Još da naprave, recimo, neke brze ceste koje desetljećima obećavaju...

Otvaranjem aerodroma sve više stranaca dolazi u Gacku dolinu

Aerodrom u Otočcu nakon dugo godina vratio se na aviokartu svijeta. Pista duga 1600 i široka 30 metara jedna je od najdužih travnatih pista u svijetu. Prošle godine aerodrom je imao oko 250, a ove već gotovo 700 letačkih operacija. Time je obogaćena turistička ponuda ne samo Gacke doline, posebno ako ste željni svijet vidjeti drukčijim očima. Postali smo jako popularno odredište za avio turizam upravo zbog blizine Plitvica, mora i samog Velebita, kazao je Marko Orešković, tajnik Aero kluba Otočac. HRT