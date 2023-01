Ako vam se nakon pola sata vježbanja u teretani ili džogiranja čini da su pjesme koje slušate za to vrijeme postale sporije, to je zbog složene interakcije tjelesne aktivnosti i moždanog poimanja vremena. Prema studiji iz 2012. godine, neki profesionalni sportaši mogu doživjeti promjene u percepciji vremena dok su tjelesno najaktivniji – recimo, tenisačima se zna učiniti da im se loptica približava sporije. Što je tjelesna vježba intenzivnija, to ljudsko tijelo više preferira brži tempo pjesme, zbog čega nam se može učiniti da se pjesma „usporila“. Business Insider