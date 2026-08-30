Nesreća nikad ne dolazi sama
Povjesničar upozorava: Hrvatska mora planirati za niz uzastopnih klimatskih katastrofa
Novo istraživanje u časopisu Nature otkriva da je Europu u 14. stoljeću pogodio niz od 16 velikih poplava u samo dvije godine. Povjesničar Hrvoje Petrić upozorava da današnji sustavi upravljanja rizicima pogrešno računaju na izolirane katastrofe, dok bi nas u stvarnosti mogao pogoditi splet uzastopnih ekstrema. Hrvatska se već bori s prekograničnim rijekama, povijesnim minimumima vodostaja Drave i Dunava te sušama. Poruka stručnjaka donositeljima odluka jasna je: infrastruktura i sustavi obrane moraju se planirati za više povezanih nepogoda prije nego što se stignemo oporaviti od prve. Poslovni