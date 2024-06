Povratak u Westeros

Zrinka Pavlić nije se još oporavila ni od prve sezone, gdje je cijela ekspozicija ‘Zmajeve kuće’ od nje zahtijevala mini-doktorat iz fiktivne povijesti westeroških dinastija. Već su mi tamo razni Daemoni-Aemondi, Rhaenyre i Rhaenys bili granični, a sva njihova genealogija mi zvučala kao ono s početka Biblije kad Šet rodi Leta, Let Meta, Met Jakoba, Jakob Jakova, Jakov Baricu, a Barica Štefa pa do trećeg koljena više nemaš pojma tko je kome otac, tko jetrva… To, dakako, ne znači da je ‘Zmajeva kuća’ loša serija ni da je druga sezona – loša sezona. To samo znači da se običnom gledateljskom nefanovskom življu malo teško vratiti u taj svijet i đir i da je teško pohvatati konce…