Torta na tepih, to je najgore

Glavna stvar oko tzv. “pravila pet sekundi”, uvriježeno mišljenje kako je hrana koja padne na pod ok za jesti ukoliko je podignete unutar pet sekundi, je razumijevanje brzine prijenosa bakterija s površine poda na hranu. Iako je utvrđeno da, što je dulje hrana na podu, to se više bakterija nađe na njoj, samim padom na pod ih ionako pokupi dovoljno puno. Mokra hrana poput lubenice pokupi više nego neka suha, poput čipsa ili drugih grickalica, no pravo je pitanje želite li uopće jesti hranu za koju znate da je pala na pod? Ako se pitate za zdravlje, pitanje je gdje vam hrana padne i o kakvoj se površini poda radi. Ukoliko je pod čist, u 90 posto slučajeva neće vam se dogoditi ništa, pogotovo ako se radi o vrsti hrane koju možete ponovno oprati. Nat Geo