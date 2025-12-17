Pravo drvce: dar prirodi i vašoj savjesti

Pravo drvce, za razliku od umjetnog, vrlo povoljno utječe na mentalno zdravlje. Naime, istraživanja pokazuju da smanjuje osjećaj tjeskobe i da smo suosjećajniji kada ga imamo u kući. Koristi su još veće ako jelku biramo s voljenim osobama. To, osim što nas izlaže boravku na otvorenom prostoru, potiče povezivanje. Kako bi pomirili potrebu za očuvanjem prirode s onom da u domu osjetimo miris živog zimzelenog stabla, možemo se obratiti iznajmljivaču jelki. Čini se jednostavnim – posjetimo najbližeg dobavljača, stablo uzgojeno u loncu odnosimo kući, u vrijeme blagdana u njemu uživamo, a zatim ga vraćamo tamo gdje može rasti tijekom godine. No, funkcioniraju li stvari doista tako? Stabalca koja iznajmljujemo rastu u boroviku te ih moramo iskopati s korjenom da bi ih stavili u tegle. Ako je primjerak veći, korijen mu se ošteti. Tek oko polovica presađenih stabalaca uspije preživjeti. Agroklub