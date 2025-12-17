Pravo božićno drvce ekološki je bolji izbor od umjetnog - ako je lokalno i pravilno ga se odlaže nakon blagdana - Monitor.hr
Pravo drvce: dar prirodi i vašoj savjesti

Pravo božićno drvce ekološki je bolji izbor od umjetnog – ako je lokalno i pravilno ga se odlaže nakon blagdana

Odabir božićnog drvca ima stvaran utjecaj na okoliš. Prava drvca, ako su lokalno uzgojena i pravilno reciklirana, obnovljiv su resurs koji tijekom života upija CO₂ i u velikoj se mjeri ponovno koristi kao malč ili kompost. Umjetna drvca, iako dugotrajnija, izrađena su od nereciklabilne plastike i nakon odbacivanja zagađuju okoliš stotinama godina. Ključ održivosti nije samo u vrsti drvca, već i u njegovu porijeklu, načinu korištenja, recikliranju te štedljivoj rasvjeti poput LED lampica. Green


