I Goranovo proljeće zameo snijeg

Organizatori Goranova proljeća povukli su odluku o dodjeli „Goranova vijenca" književniku Milku Valentu nakon burnih reakcija javnosti. Iako je žiri prvotno slavio njegov provokativni opus, presudio je intervju iz 2022. u kojem je Valent pedofiliju nazvao "prirodnom orijentacijom" (Telegram). Upozoreno je i na sporne stihove o silovanju djevojčice, što je otvorilo debatu o granici između umjetničke slobode i etičke odgovornosti. Organizatori su priznali pogrešku u procjeni „građanske osobe" autora, odlučivši da ove godine nagradu ne dodijele nikome kao podsjetnik na propust.