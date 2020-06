“Most je zapravo izvršio ‘samoubojstvo’ vlastitog koalicijskog potencijala na dugi rok! Borbeno napuštanje pozicija kao poruka svakom potencijalnom partneru da se pripremi na burnu suradnju ne osigurava nikakve šanse za ikakvog ozbiljnog partnera. Hoće li HDZ uopće uzeti u obzir Most treći put? Ne. A hoće li to htjeti probati SDP prvi put? Ne. Pa kome onda Most u slučaju novih parlamentarnih izbora uopće više može biti partner za formiranje Vlade?” pita se Ivica Relković, bivši savjetnik Bože Petrova. Dnevnik.hr