"Ono što daje smisao svemu su ljudi"

Predrag Miki Manojlović kultno je lice za koje svi osjećamo da ga vrlo dobro poznajemo. Glumački velikan koji zahtijeva poštovanje zbog težine njegova životnog i umjetničkog iskustva istodobno je jednostavan čovjek u čijem je društvu vrlo ugodno biti i razgovarati. A razgovarali smo uoči svečane premijere “Strica”. “Da sam ja netko, kako kažu Indexi, učinio bih sve isto kao što sam dosad učinio. Bacio sam sebe u umjetnost, a roditelji su me zbilja podržavali u počecima. Kad gledam unatrag i u budućnost, zaista ne žalim ni za čime. Da me nisu primili na glumačku akademiju iz prvog puta, bio bih profesor zemljopisa ili bih studirao jezike. Kad me pitate kako tako dugo i zašto sjajim, kako ste rekli, ako sjajim, to je zato što sam potpuno i duboko u glumi i zato što sam iskren.”, kaže Manojlović. Tportal