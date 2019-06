Glumac i povremeni reper Will Smith nastupit će u Poreču na festivalu MTV SummerBlast koji se održava 25. i 26. kolovoza. S njim dolazi i njegov dugogodišnji suradnik DJ Jazzy Jeff. Osim njih dvojice na SummerBlastu će nastupiti još i Dimitri Vegas & Like Mike, Oliver Heldens, Galantis, Jonas Blue, Duke Dumont, Tinie Tempah, Mike Perry, Far East Movement i R3wire & Varski. Monitor