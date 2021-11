Doviđenja do slijedećeg pregleda

Iako je tek krenuo u festivalski život i redovnu distribuciju, već sada je jasno da će biografski film o Tomi Zdravkoviću ‘Toma’ biti apsolutni hit, i to u svim zemljama koje su nekad činile Jugoslaviju. Njegov burni život obilježen demonima koji su ga progonili, a to su djetinjstvo u Leskovcu, nesretne ljubavi, kocka i alkohol su, istina, dušu dali da postanu filmski hit, ali da je to tako jednostavno, davno bi netko snimio film o Tomi bez da upropasti potencijal koji njegova životna priča ima. Bjelogrlić je napravio sjajan posao, i to ne bježeći od klišeja, nego ih štoviše naglašavajući. A to je već autorska genijalnost – piše Dragan Markovina. Telegram…