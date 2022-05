Always look on the dark side of life

Vladimir Putin u regiji ima lojalnog saveznika u Miloradu Dodiku i Republici Srpskoj, iste takve saveznike u srpskoj nacionalističkoj opoziciji u Crnoj Gori, također i Aleksandra Vučića i Srbiju, koji se ovih dana slomio objašnjavajući to da se zapravo ne želi zamjeriti Rusiji, bez obzira na deklarativnu podršku cjelovitosti Ukrajine. No, Vladimir Putin ima još jednog saveznika, a to je Dragan Čović, čelni čovjek bosanskohercegovačkog HDZ-a i koordinacije nacionalističkih stranaka pompozno nazvane Hrvatski narodni sabor. Je li konačno došlo vrijeme da Andrej Plenković objasni Draganu Čoviću da ne može računati na podršku Hrvatske dok vodi takvu politiku? Ili je odlučio čekati da i Bosna i Hercegovina dođe na rub rata? Neodrživo je s jedne strane neupitno stajati uz Ukrajinu, a s druge ignorirati stvarni sadržaj politike čovjeka kojeg neupitno podržavaš, u zemlji koja bi lako mogla biti sljedeća na udaru i koja je ključni susjed Hrvatske – piše Dragan Markovina. Telegram…