Previše riba u moru

U nepunih mjesec dana otkad postoji udio.com gomilaju se šokantne reakcije među specijaliziranim glazbenim blogerima i youtuberima. Te reakcije variraju od velikog oduševljenja do, može se reći, opravdanog straha profesionalaca o tome što im budućnost nosi, jer na sposobnost umjetne inteligencije u ovom segmentu i uz to dostupne kako open source teško je ostati imun na iznenađenje koje vam u manje od jedne minute donese prvo ispunjenje zahtjeva koje ste ovlaš unijeli u Udio. dio uvijek istovremeno generira dva glazbena segmenta koji traju 32 sekunde. Izabirate onaj koji vam se više sviđa i odlučujete hoćete li raditi produženu tj. „extended“ verziju s uvodom, s još dijelova i sa završetkom. I tu ćete uvijek dobiti dva rješenja na uvid. I ako iskoristite sve od ponuđenog dobit ćete na kraju gotovu skladbu ili instrumental u trajanju od dvije minute i deset sekundi – sasvim dovoljno za singl. Ako ste nezadovoljni s obje verzije, opet možete kliknuti gumb „Create“ i preslušati dva nova prijedloga. Također možete raditi i remikseve… Ravno do dna donosi detaljnije upute kako koristiti, uz vlastite dojmove. Impresionirani, ali ujedno i zabrinuti.