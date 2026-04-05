Počivao u miru

Globalna sigurnost, terorizam, rat u Siriji, kriza u Ukrajini, odnosi s Rusijom, budućnost NATOa i transatlantskih odnosa, neke su od tema 53. sigurnosne konferencije u Munchenu. “Ono što je Pence danas govorio manje više su fraze. Ne radi se o promjeni politike. SAD se ne može iz ovoga transatlantskog odnosa samo tako izvući. Nažalost, on je dosta govorio – mi i vi. SAD je koristio NATO kao jedan vrlo jak alat za promociju svoje politike. Posljedice te politike bila je i zaštita Europe, odnosno europskih partnera”, rekao je stručnjak za sigurnost, Vlatko Cvrtila za HRT.