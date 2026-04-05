Počivao u miru
Preminuo je Vlatko Cvrtila, jedan od najuglednijih hrvatskih stručnjaka za sigurnost
Preminuo je sveučilišni profesor i poznati geopolitički analitičar Vlatko Cvrtila, u 61. godini života, javlja Dnevnik. Rođen je 9. srpnja 1965. u Zagrebu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih znanosti (FPZG) Sveučilišta u Zagrebu, gdje se specijalizirao za područja obrane, nacionalne sigurnosti i međunarodnih odnosa. Bio je i predsjednik Vijeća za građanski nadzor sigurnosnih službi, savjetnik predsjednika Republike Stjepana Mesića za obranu, savjetnik premijerke Jadranke Kosor za nacionalnu sigurnost i obranu, vanjski član-ekspert saborskog Odbora za obranu, član Vijeća za domovinsku sigurnost predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović, a kao gost predavač predavao je na fakultetima u Beogradu, Ljubljani, Podgorici. Autor je niza znanstvenih radova u međunarodno priznatim časopisima i publikacijama.