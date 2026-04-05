Počivao u miru

Preminuo je Vlatko Cvrtila, jedan od najuglednijih hrvatskih stručnjaka za sigurnost

Preminuo je sveučilišni profesor i poznati geopolitički analitičar Vlatko Cvrtila, u 61. godini života, javlja Dnevnik. Rođen je 9. srpnja 1965. u Zagrebu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih znanosti (FPZG) Sveučilišta u Zagrebu, gdje se specijalizirao za područja obrane, nacionalne sigurnosti i međunarodnih odnosa. Bio je i predsjednik Vijeća za građanski nadzor sigurnosnih službi, savjetnik predsjednika Republike Stjepana Mesića za obranu, savjetnik premijerke Jadranke Kosor za nacionalnu sigurnost i obranu, vanjski član-ekspert saborskog Odbora za obranu, član Vijeća za domovinsku sigurnost predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović, a kao gost predavač predavao je na fakultetima u Beogradu, Ljubljani, Podgorici. Autor je niza znanstvenih radova u međunarodno priznatim časopisima i publikacijama.


13.04.2019. (15:30)

Da svi prijeđemo na kinesku kuhinju!?! JEJ!!!

Što će Kinezi tražiti zauzvrat za investicije u Hrvatskoj

“Sve ono što ulažu vezano je uz njihovu globalnu strategiju stvaranja utjecaja i povezivanja euroazijskog svijeta kontinentalnim putem. Investirajući u infrastrukturu, luke, ceste i željeznice, oni omogućavaju da njihova roba lakše dođe do kupaca” – kaže prof. dr. Vlatko Cvrtila. Biznis s Kinom teče neovisno o politici i biznis zajednici. “Treba razmišljati o tome da Kina ima i druge interese, a ne samo biznis” – naglašava glavni urednik Euractiva Željko Trkanjec.

19.06.2017. (11:15)

Stručnjak za sigurnost Cvrtila o uhićenju mladića koji je na Facebooku prijetio Plenkoviću: Sve ostaje zapisano i uvijek se mogu raditi analize i procjene ponašanja, od političkih poteza birača do ponašanja kupaca. Nismo toliko ni svjesni koliko tragova iza sebe ostavljamo koji mogu biti iskorišteni u različite svrhe

29.04.2017. (23:22)

Neugoda a ne zaštita

Cvrtila: Uredba ne doprinosi borbi protiv terorizma, nego maltretira građane

Politički analitičar Vlatko Cvrtila je uvjeren da Slovenija koristi sve vrste alate kako bi stavila temu o arbitraži na dnevni red. “Teško se oteti dojmu da to nije usmjereno prema nekoj drugoj državi nego da su se samo poštivala pravila, a posljedice su bile te ogromne kolone. Sama uredba mi je nerazumljiva jer kontrolira članice Europske unije kada izlaze iz nje i ne doprinosi borbi protiv terorizma, nego maltretira građane. Puno više ovisi o procijeni na terenu”, rekao je Cvrtila u HRT-ovoj Temi dana.

19.04.2017. (20:50)

Projekt uspravnica

Hrvatska vojska u Poljskoj na granici s Rusijom: Druga strana neće samo gledati

Iz zasad nepoznatih razloga došlo je do proširenja hrvatskog sudjelovanja u misiji NATO saveza pa će hrvatski vojnici osim u Litvu ići i u Poljsku, pod zapovjedništvom SAD-a, do kraja 2017. Potez Vlatko Cvrtila smatra tek vojnom vježbom, Jelena Jurišić provokacijom, a Igor Tabak upozorava da će to stajati desetke milijuna kuna. Dnevnik.hr

18.02.2017. (23:04)

Ispitivanje terena

Cvrtila: SAD se ne može iz transatlantskog odnosa samo tako izvući

Globalna sigurnost, terorizam, rat u Siriji, kriza u Ukrajini, odnosi s Rusijom, budućnost NATOa i transatlantskih odnosa, neke su od tema 53. sigurnosne konferencije u Munchenu. “Ono što je Pence danas govorio manje više su fraze. Ne radi se o promjeni politike. SAD se ne može iz ovoga transatlantskog odnosa samo tako izvući. Nažalost, on je dosta govorio – mi i vi. SAD je koristio NATO kao jedan vrlo jak alat za promociju svoje politike. Posljedice te politike bila je i zaštita Europe, odnosno europskih partnera”, rekao je stručnjak za sigurnost, Vlatko Cvrtila za HRT.

14.12.2016. (00:44)

BaRat Omanuo

Cvrtila o Siriji: Poraz politike SAD-a

“Ovo jest poraz politike SAD-a koja je nastala uz pomoć saveznika iz Zaljeva. Promijeniti režim u Siriji nisu uspjeli… Ako se odnosi SAD-a i Rusije približe, a to bi se izborom Trumpa moglo očekivati, oni bi se mogli dogovoriti kako će izgledati Sirija u budućnosti. Osim u Siriji, Rusija je ostvarila širi utjecaj na Bliskom istoku. Ali to nije poraz SAD-a, to je njihova igra”, analizira Vlatko Cvrtila u intervjuu Indexu situaciju u Siriji.

19.11.2015. (12:39)

Posao za Sherlocka

Cvrtila: Postoji veza između napada u Parizu i Sarajevu

“Treba tek vidjeti je li to teroristički čin i može li se dovesti u vezu s terorističkim napadom u Parizu. Mislim da postoji veza jer svaki uspješan teroristički čin inspirira nove. Kao što možemo vidjeti, vrše se prijetnje koje uznemiravaju građane, ali i obavještajni aparat, jer sigurnosne službe moraju provjeravati svaku dojavu. Kad se radi u pojačanom tempu, sigurnosne službe mogu pogriješiti”, ocijenio je geopolitički stručnjak i dekan Veleučilišta Vern Vlatko Cvrtila te upozorio da Hrvatska “nije otok” izoliran od terorizma. T-Portal

14.11.2015. (16:18)

Vlatko Cvrtila: Europa se ne može braniti od ovakvih napada

09.01.2015. (21:58)

Strah od reakcije

Cvrtila: Ako se teroristički napadi nastave moglo bi doći do kontra-reakcije

“Najveći je strah u Europi da se ne stvori neka kontra-reakcija prema islamskim zajednicama. Ovo je vrlo osjetljivo razdoblje gdje se javnost dosta mobilizirala u anti-imigracijskim politikama, posebno se te zajednice apostrofiraju, u Francuskoj, Njemačkoj, Velikoj Britaniji… Ako se teroristički napadi nastave moglo bi doći do kontra-reakcije,a to bi bila katastrofa za Europu”, kaže stručnjak za geopolitiku Vlatko Cvrtila. Dnevnik.hr