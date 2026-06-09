Prigradsko naselje Tvrđavica postaje novo središte osječkog građevinskog uzleta - Monitor.hr
Danas (18:00)

Preko vode do slobode

Prigradsko naselje Tvrđavica postaje novo središte osječkog građevinskog uzleta

Iako Osijek ima prostora za širenje na istok, jug i zapad, investitori biraju sjevernu obalu Drave zbog blizine centra grada i prostranijih zemljišta. Dok građani tamo pronalaze mir i prostor za privatni biznis, arhitekti upozoravaju da je ovaj trend posljedica nedostatka dugoročnog planiranja i neiskorištenih industrijskih zona u samom gradu, apelirajući na pametniji i urbanistički smisleniji razvoj sjeverne obale. Nisu rijetkost ni urbane vile, a prepreke ne predstavljaju ni cijene kvadrata od 3 tisuće eura. HRT


Slične vijesti

15.05.2025. (18:00)

E, tu bi se dalo živjeti

Osijek gradi novu plansku četvrt – Jug IV, koji bi trebao postati moderan i živ kvart

Nalazi se na jugoistočnom rubu grada Osijeka poznat po jezeru Bajer, prirodnoj oazi mira i rekreacije na rubu urbanog tkiva. Radi se o neizgrađenom području s velikim razvojnim potencijalom, zbog čega su Grad Osijek i Društvo arhitekata grada Osijeka (DAO) raspisali urbanistički natječaj s ciljem stvaranja planskog naselja koje bi postavilo nove standarde urbane kvalitete. Plan predviđa izgradnju različitih tipova stanovanja: od višestambenih zgrada, preko kuća u nizu, do samostojećih obiteljskih kuća, čime je plan zadovoljiti potrebe raznih društvenih skupina – mladih obitelji, samaca, starijih osoba… U planu je kapacitet za oko 5000 stanovnika, što će značajno povećati urbanu populaciju ovog dijela grada. Haus donosi više fotki

23.03.2024. (17:00)

Gdje umire industrija rađa se grad

Osijek dobiva grad u gradu, idejno rješenje za nekadašnju ljevaonicu ima stambene blokove, bazen, šetnice…

Nakon gotovo 30 sustavnog godina propadanja, veliki kompleks bivše ljevaonice OLT u Osijeku ide u rekonstrukciju. Zaključen je javni natječaj za idejno rješenje koji treba poslužiti kao podloga za izradu urbanističkog plana, odnosno transformaciju industrijske ostavštine u moderan grad u gradu. Vizualizacije dostupne javnosti na društvenim mrežama Društva pokazuju kako je riječ o kompleksnom projektu koji uključuje niz modernih stambenih zgrada, urbane vrtove i sportsku dvoranu. Tu su i bazen, učenički dom, šetnice, parkirališni prostori. Bauštela

05.10.2023. (20:00)

Toksikolog: Požar u Osijeku uzrokovat će dugoročne probleme za zdravlje

Prilikom izgaranja plastike, uz ugljikov monoksid, ugljikov dioksid i druge plinove koji predstavljaju akutan problem, mogu nastati i furani, dioksini te teški metali koji mogu predstavljati dugoročnu opasnost za zdravlje. Prije svega ja ne bih preporučio vatrogascima da požaru prilaze bez odgovarajuće opreme koja uključuje boce s kisikom. Građanima bih preporučio da mu uopće ne prilaze. Ljudi znaju biti znatiželjni pa dolaze gledati požar. PReporučuje se svima koji su bili izloženi dimu da se jave liječniku na pregled. S druge strane tu su poljoprivrednici iz Antunovca, koji traže da se što prije obavi analiza tla i vode kako bi znali planirati berbu preostalog povrća. Toksikolozi upozoravaju da se vrlo opasne čestice mogu zadržavati u tlu i tri godine što će utjecati na poljoprivredne kulture i životinje koje se tamo uzgajaju. Index, Agroklub

11.09.2021. (09:00)

Ajmo na krstarenje rijekom, dugo nismo

Prvi riječni kruzer na Dravi nakon dvije godine stanke

128 metara duga riječna krstarica stigla je neki dan u Osijek na poludnevni izlet. To je prvi takav brod koji je pristao u osječku riječnu luku nakon dvije godine. Osijek je nedavno dobio novo riječno pristanište, a ovaj bi događaj mogao biti početak revitalizacije riječnog turizma kakav je nekad bio. Kruzer je bio pun njemačkih turista na kružnoj plovidbi Dunavom od Passaua do Bugarske. Na svom su putu kratko stali u Osijek i tamo proveli 4 sata. Za rujan se očekuje još 10-ak takvih krstarica, a u listopadu njih 5,6. Za iduću godinu ih već sad očekuju oko 150. Osječka televizija u Dnevniku je emitirala prilog koji se može pogledati od 4:50. Osijek031

09.03.2021. (09:14)

Moje dame...

Osječke ulice i škole dobile ženska imena na jedan dan

Neformalna osječka inicijativa mladih Mladforma povodom Dana žena organizirala je akciju Ženskom stranom ulice kojom je tri ulice i tri osnovne škole u gradu na jedan dan preimenovala imenima žena koje su ostavile snažan filantropski, solidaran i aktivistički doprinos gradu Osijeku. Ulice su dobile Adela Deszaty (osnovala Crveni križ u gradu), Josipa Glembay i Matilda Hengl (vodila izgradnju Gradske knjižnice), a škole Marija Malbaša, Otti Berger (Bauhausova dizajnerica, na slici gore, ubijena u Auschwitzu) i Julijana Divald (začetnica marketinga u Osijeku). H-alter

23.01.2020. (18:30)

Petgesijek

Vlada odabrala: Osijek će biti prvi hrvatski 5G grad

Kandidati su bili još i Bjelovar, Karlovac i Rijeka, a odabran je prema kriterijima teritorijalne veličine, broja stanovnika, konfiguracije terena i mogućnosti različitih primjena 5G tehnologije. Sva tri domaća operatora spremna su zajednički izgraditi i uvesti 5G usluge, do kraja ove godine. Večernji

01.09.2019. (21:30)

Gradi se

Osijek će dobiti prvi natkriveni stadion u Hrvatskoj

Novi stadion u Osijeku investicija je vrijedna 50-ak milijuna eura, a dovršen bi trebao biti tijekom iduće godine. Bit će to prvi i trenutačno jedini potpuno natkriveni stadion u Hrvatskoj s 12.000 mjesta. Uz stadion će biti i sedam igrališta za treninge, veliko parkiralište te uređeni javni prostori. Spominje se čak i jacuzzi.

14.06.2019. (15:30)

Masovno prolijevanje krvi

Najezda komaraca na Osijek – nema ni aviona ni novca za zaprašivanje

Najezda komaraca u cijeloj Osječko-baranjskoj županiji je neizdrživa, djeca koja su alergična na ubode komaraca zatočenici su svojih domova, a svejedno komarci u rojevima ulijeću u kuće, dok oni koje izlaze iz kuća mirišu na repelente. Gradska uprava proziva obližnje općine Erdut, Petrijevci, Darda i Josipovac koje zbog nedostatka novca ne čine ništa, a i svejedno je – tvrtka koja je lani zaprašivala oko Osijeka ima stari avion koji više nije za let, dok je poljoprivredna avijacija u Slavoniji praktični izumrla pa nema drugih aviona. Nije ni jeftino – 15 milijuna kuna. 24 sata

08.06.2019. (17:00)

Ima turizma i u Osijeku: Tisuće ljudi od četvrtka do nedjelje prodefilirat će gradom na Dravi – što na Pannonian Challengeu, najvećem festivalu ekstremnog sporta u ovom dijelu Europe, što na kvalifikacijskoj utakmici za Euro Hrvatska – Wales

22.05.2019. (13:00)

Osijek: Na glavnom trgu i korzu zatvorena i posljednja trgovina, u centru grada ostale samo poslovnice banaka i teleoperatora te uredski prostori