Preko vode do slobode

Prilikom izgaranja plastike, uz ugljikov monoksid, ugljikov dioksid i druge plinove koji predstavljaju akutan problem, mogu nastati i furani, dioksini te teški metali koji mogu predstavljati dugoročnu opasnost za zdravlje. Prije svega ja ne bih preporučio vatrogascima da požaru prilaze bez odgovarajuće opreme koja uključuje boce s kisikom. Građanima bih preporučio da mu uopće ne prilaze. Ljudi znaju biti znatiželjni pa dolaze gledati požar. PReporučuje se svima koji su bili izloženi dimu da se jave liječniku na pregled. S druge strane tu su poljoprivrednici iz Antunovca, koji traže da se što prije obavi analiza tla i vode kako bi znali planirati berbu preostalog povrća. Toksikolozi upozoravaju da se vrlo opasne čestice mogu zadržavati u tlu i tri godine što će utjecati na poljoprivredne kulture i životinje koje se tamo uzgajaju. Index, Agroklub