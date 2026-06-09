Preko vode do slobode
Prigradsko naselje Tvrđavica postaje novo središte osječkog građevinskog uzleta
Iako Osijek ima prostora za širenje na istok, jug i zapad, investitori biraju sjevernu obalu Drave zbog blizine centra grada i prostranijih zemljišta. Dok građani tamo pronalaze mir i prostor za privatni biznis, arhitekti upozoravaju da je ovaj trend posljedica nedostatka dugoročnog planiranja i neiskorištenih industrijskih zona u samom gradu, apelirajući na pametniji i urbanistički smisleniji razvoj sjeverne obale. Nisu rijetkost ni urbane vile, a prepreke ne predstavljaju ni cijene kvadrata od 3 tisuće eura. HRT