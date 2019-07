U 2016. godini inozemna i domaća turistička potrošnja dosegnula je 10,4 milijarde eura, odnosno turizam je činio 11,4 posto BDP-a dok ukupan doprinos turizma hrvatskom gospodarstvu za tu godinu doseže 16,9 posto. Hrvatska je imala najviši doprinos turizma BDP-u od 17 turističkih zemalja i jedina iznad 10 posto. No, ni to nije kraj, jer ministar turizma Gari Cappelli je na predstavljanju tih brojki i Satelitskog računa turizma izjavio: “Naš zacrtani cilj je ostvariti preko 14 milijardi eura prihoda u turizmu do 2020. godine.” Ovdje PDF prezentacije, vrlo pregledno, sve u infografikama. Tportal