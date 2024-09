Još da bi se kod nas netko htio odreći vlasništva, to bi bilo super

Statistike pokazuju da na razini Europske unije od 1990. pada broj mladih koji nakon najma ulaze u kredit, a u Hrvatskoj 70 do 80 posto ljudi između 18 i 34 godine živi s roditeljima. No postoji i treća opcija, tvrde arhitekti Darovan Tušek i Ivan Vadanjel, članovi Otvorene arhitekture, zadruge koja je odlučila doskočiti problemu rješavanja stambenog pitanja, pokrenuvši u Križevcima pilot-projekt razvoja zadružnog stanovanja u Hrvatskoj, modela koji je u Europi raširen i sve više prihvaćen – od Nizozemske, Španjolske i Njemačke pa sve do Švicarske i Austrije – i čijim se primjerom Otvorena arhitektura i vodi. S tim su ciljem 2016. godine i osnovani: radi razvoja i realizacije projekata koji se temelje na ekonomski održivom te društveno i ekološki prihvatljivom poslovanju u području arhitekture i graditeljstva. Tportal