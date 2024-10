Sami svoji investitori

U periodu od 2010. do 2021. godine u pulskom rodilištu rođeno je 16.639 djece. Samo prošle godine rođeno je 1.515 beba. Koji je razlog za to? Pacijentice procjenjuju da im je lakše doći do Pule u odnosu na prije. Naše rodilište ima dobar prostor i opremu, ima dobar tim sestara i primalja. Sve su to faktori koji pridonose porastu porođaja, navodi Dragan Belci, pročelnik Službe za ginekologiju OB Pula. Glas Istre…