Taj dan najbolje pješice

Privremene obustave prometa zbog Zagreb Advent Runa ove nedjelje

Metalčeva i Žajina ulica bit će zatvorene od 8 do 16 sati, dok će trase utrka na 5 i 10 kilometara biti privremeno zatvorene za promet od 11:50 do 13:30. Rute prolaze središtem Zagreba, pa se građani pozivaju na korištenje javnog prijevoza i planiranje alternativnih pravaca. Organizatori mole stanovnike zahvaćenih ulica da na vrijeme premjeste vozila. Detalji i karte dostupni su na službenoj stranici događaja. Jutarnji


10.12.2017. (13:33)

1.500 Djeda Mrazova, vilenjaka i sobova u utrci u Zagrebu, foto

10.12.2017. (14:17)

1.500 Djeda Mrazova, vilenjaka i sobova u utrci u Zagrebu

1523 trkača s kapicama Djeda Božićnjaka, kostimiranih u sobove, vilenjake i druge likove iz božićnih priča protrčali su jutros središtem Zagreba na utrci Zagreb Advent Run. Ovdje galerija fotografija.

Trkači su uz zveckanje zvonaca na kapicama krenuli sa starta pred hotelom Westin točno u 10 sati i protrčali kroz Zrinjevac i drugim ukrašenim gradskim ulicama, pobjednik utrke na 5 kilometara je slovenski trkač Aleš Zver s vremenom 16 minuta i 34 sekunde, a u ženskoj konkurenciji na istoj relaciji najbrža je bila hrvatska trkačica Anda Tomaš s vremenom 19:24. Na 10 kilometara najbrži su bili hrvatski trkači, od muškaraca Ivan Maletić s vremenom 33:55, a od žena Sanja Grgić s vremenom 42:16.

Utrka je osim zabavnog imala i zdravstveni karakter – liječnici iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ sudionicima i građanima mjerili su krvni tlak i razinu šećera u krvi te ih savjetovali o zdravlju. Voditeljica Štamparovog Centra za preventivnu medicinu prim.mr.sc. Branislava Resanović rekla je: „U ovim božićnim danima želimo poručiti da se družiti treba, stolovi trebaju biti puni i obitelji trebaju biti na okupu, ali valja pronaći zlatnu sredinu u svemu. Ne treba zanemariti tjelesnu aktivnosti i pravilnu uravnoteženu prehranu.“

Dijelom sredstava prikupljenih utrkom pomoći će se rad udruge roditelja djece oboljelih od malignih bolesti „Ljubav na djelu“.

23.11.2017. (17:24)

Zagreb Advent Run – 1.500 Djedova Božićnjaka i vilenjaka u centru grada

U centru Zagreba će se 10 prosinca u 10 sati održati Zagreb Advent Run – utrka humanitarnog, turističkog i zdravstvenog karaktera s 1.500 trkača u adventskim kostimima.

Prijave za sudjelovanje na Zagreb Advent Runu otvorene su do 25. studenoga u ponoć (prijave na RunCroatia.hr), a posebnost utrke je u tome što će sudionici biti odjeveni u prigodne adventske kostime, zbog čega se očekuje da će centrom Zagreba trčati na stotine Djedova Božićnjaka, vila i vilenjaka, sobova i drugih likova iz božićnih priča. Start ove jedinstvene utrke i nove atrakcije bit će u Ulici Isidora Kršnjavog (ispred hotela The Westin), a utrka na 5 i 10 kilometara prolazit će najatraktivnijim adventskim lokacijama poput Trga Bana Jelačića i Zrinjevca.

Svojim sudjelovanjem na Zagreb Advent Runu trkači će sudjelovati u prikupljanju sredstava za udrugu „Ljubav na djelu“ koja okuplja roditelje djece s malignim oboljenjima, jer će dio prihoda utrke biti izdvojen za pomoć udruzi. Pored humanitarnog i turističkog značaja, Zagreb Advent Run ima za cilj potaknuti građane i na brigu o vlastitom zdravlju tijekom čitave godine, a posebno u blagdanskim danima. Tako će svi sudionici trke imati priliku individualno se savjetovati s kineziolozima i drugim stručnjacima Centra za preventivnu medicinu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ te na licu mjesta kontrolirati krvni tlak i šećer u krvi.

Zbog održavanja utrke u nedjelju, 10. prosinca 2017. promet užim gradskim središtem bit će preusmjeren od 9:30 do 12:30 sati. Tijekom tog razdoblja neće biti moguće prometovati najužim centrom Zagreba.