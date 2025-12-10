Taj dan najbolje pješice

U centru Zagreba će se 10 prosinca u 10 sati održati Zagreb Advent Run – utrka humanitarnog, turističkog i zdravstvenog karaktera s 1.500 trkača u adventskim kostimima.
Prijave za sudjelovanje na Zagreb Advent Runu otvorene su do 25. studenoga u ponoć (prijave na RunCroatia.hr), a posebnost utrke je u tome što će sudionici biti odjeveni u prigodne adventske kostime, zbog čega se očekuje da će centrom Zagreba trčati na stotine Djedova Božićnjaka, vila i vilenjaka, sobova i drugih likova iz božićnih priča. Start ove jedinstvene utrke i nove atrakcije bit će u Ulici Isidora Kršnjavog (ispred hotela The Westin), a utrka na 5 i 10 kilometara prolazit će najatraktivnijim adventskim lokacijama poput Trga Bana Jelačića i Zrinjevca.
Svojim sudjelovanjem na Zagreb Advent Runu trkači će sudjelovati u prikupljanju sredstava za udrugu „Ljubav na djelu“ koja okuplja roditelje djece s malignim oboljenjima, jer će dio prihoda utrke biti izdvojen za pomoć udruzi. Pored humanitarnog i turističkog značaja, Zagreb Advent Run ima za cilj potaknuti građane i na brigu o vlastitom zdravlju tijekom čitave godine, a posebno u blagdanskim danima. Tako će svi sudionici trke imati priliku individualno se savjetovati s kineziolozima i drugim stručnjacima Centra za preventivnu medicinu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ te na licu mjesta kontrolirati krvni tlak i šećer u krvi.
Zbog održavanja utrke u nedjelju, 10. prosinca 2017. promet užim gradskim središtem bit će preusmjeren od 9:30 do 12:30 sati. Tijekom tog razdoblja neće biti moguće prometovati najužim centrom Zagreba.