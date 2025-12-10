Taj dan najbolje pješice

1523 trkača s kapicama Djeda Božićnjaka, kostimiranih u sobove, vilenjake i druge likove iz božićnih priča protrčali su jutros središtem Zagreba na utrci Zagreb Advent Run. Ovdje galerija fotografija.

Trkači su uz zveckanje zvonaca na kapicama krenuli sa starta pred hotelom Westin točno u 10 sati i protrčali kroz Zrinjevac i drugim ukrašenim gradskim ulicama, pobjednik utrke na 5 kilometara je slovenski trkač Aleš Zver s vremenom 16 minuta i 34 sekunde, a u ženskoj konkurenciji na istoj relaciji najbrža je bila hrvatska trkačica Anda Tomaš s vremenom 19:24. Na 10 kilometara najbrži su bili hrvatski trkači, od muškaraca Ivan Maletić s vremenom 33:55, a od žena Sanja Grgić s vremenom 42:16.

Utrka je osim zabavnog imala i zdravstveni karakter – liječnici iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ sudionicima i građanima mjerili su krvni tlak i razinu šećera u krvi te ih savjetovali o zdravlju. Voditeljica Štamparovog Centra za preventivnu medicinu prim.mr.sc. Branislava Resanović rekla je: „U ovim božićnim danima želimo poručiti da se družiti treba, stolovi trebaju biti puni i obitelji trebaju biti na okupu, ali valja pronaći zlatnu sredinu u svemu. Ne treba zanemariti tjelesnu aktivnosti i pravilnu uravnoteženu prehranu.“

Dijelom sredstava prikupljenih utrkom pomoći će se rad udruge roditelja djece oboljelih od malignih bolesti „Ljubav na djelu“.