Vlast će završiti tamo gdje je i počela - u smeću

Višestruko Grammyjem nagrađeni glazbenik nastupio je u sklopu svoje turneje My Songs. Otpjevao je pjesme koje su obilježile njegovo stvaralaštvo od kraja sedamdesetih do danas, hitove iz razdoblja s grupom The Police, ali i one kojima se u povijest glazbe upisao kao samostalni izvođač. Poseban gost na koncertu bio je njegov sin Joe Sumner koji je prvi izašao na binu i izveo nekoliko svojih pjesama. Index