Najbrži auto ne znači i siguran auto

Već smo pisali o Rimcu ovih dana, ali ovaj članak svakako moramo podijeliti: Sve je počelo u ljeto kad su Rimčevu Neveru zaustavili kod Dubrovnika. Prvo, taj auto nije homologiran, odnosno nema dozvolu za vožnju po javnim cestama niti može biti registriran. Drugo, obijesnom vožnjom po brzini većoj od 200 km/h na mjestu gdje se smije voziti 90 zbirno je to bilo najveće kršenje prometnih propisa u hrvatskoj povijesti. No, još je važnije pitanje sigurnosti vozila u slučaju eventualne nezgode. Pokraj PR snimaka i pokaznih vožnji u kontroliranim uvjetima, svjedočili smo prvoj nesreći pred kamerama koja se ikada dogodila Rimčevom Concept 1 (u emisiji Grand Tour) i tada se auto – zapalio. Rimčevi auti imaju možda vrhunske performanse, no pitanje je kako to da druge svjetske automobilske industrije s puno boljom tehnologijom od male svetonedeljske nemaju isto, ako ne i bolje? Ne zato što je Rimac genijalac ispred svog vremena, već zato što njima isprazna marketinška stavka “najbrži električni auto na svijetu” ništa ne znači. Više tehničkih detalja u analizi Željka Marušića za Autoportal.