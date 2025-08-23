Proboj BCI tehnologije vraća glas osobama s invaliditetom - Monitor.hr
Znanost čita misli

Proboj BCI tehnologije vraća glas osobama s invaliditetom

Istraživači sa Sveučilišta Stanford razvili su brain-computer interface (BCI) uređaj koji misli pretvara u govor i tekst u stvarnom vremenu. Opisano u časopisu Cell, ovo revolucionarno otkriće omogućuje osobama koje su izgubile sposobnost govora, primjerice nakon moždanog udara, da ponovno komuniciraju. Uređaj koristi AI treniranu na neuronskim signalima zamišljenog govora, dekodirajući ih u foneme i zatim u rečenice, s uspješnošću od oko 74%. Za zaštitu privatnosti, uređaj se aktivira samo putem mentalne lozinke. Iako nudi nadu za pacijente “zarobljene” u vlastitom tijelu, autor izražava zabrinutost zbog potencijalne zloupotrebe tehnologije u distopijskim režimima. Milorad Milun za Novosti


29.07.2019. (13:30)

Inteligencija umjetna, glupost prirodna

Komplet za pretvaranje govora u tekst ministarstvo pravosuđa platilo 42.000 kuna. I uzelo je 800 kompleta

Jedan komplet za pretvaranje govora u tekst sa specijaliziranim uređajima za diktiranje Ministarstvo pravosuđa platilo je 2018. nešto više od 42.000 kuna iako im je 2016. ista tvrtka ponudila informativnu cijenu od 11.000 kuna. Za 800 kompleta ministarstvo Dražena Bošnjakovića platilo je nešto više od 33,7 milijuna kuna. Jutarnji. Inače, ako ste malo manje zahtjevni postoje i prilično funkcionalne besplatne aplikacije za mobitele koje pretvaraju govor u tekst, npr. Speechnotes.