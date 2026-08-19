Statusni simboli na popravnom
Procvat AI-ja mijenja definiciju luksuza
Novi val milijunaša iz AI i tehnološkog sektora transformira tržište luksuza, stavljajući naglasak na privatnost, zdravlje, brzinu i funkcionalnost umjesto na tradicionalne statusne simbole. Riješivši stambeno pitanje, mlada elita ulaže u prilagođene superautomobile poput personaliziranih Lamborghinija, funkcionalne jahte s teretanama i privatne zrakoplove. Šampanjac i bijele rukavice zamijenjeni su diskrecijom, zdravom hranom i digitalnom rezervacijom preko aplikacija. Umjesto markirane odjeće, novac troše na jedinstvena iskustva, sport te nesvakidašnje hobe-investicije poput meteorita ili profesinalnih sportskih klubova. Lider