Berza bez granica na prodaju

“Facebook je najveća nacija na svijetu i njome vlada diktator. Mark Zuckerberg je diktator. Ja ga nisam izabrao. On postavlja pravila”, izjavio je Peter Sunde, suosnivač Pirate Baya u intervjuu za CNBC. On nije na Facebooku, ali kaže da zbog toga pati njegov offline život. Na konferenciji The Next Web u Amsterdamu govorio je i o piratstvu kao poslovnom modelu.