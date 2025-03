Od 2023. godine Lundström je posjedovao manji avion, koji je većinu vremena bio smješten u zračnoj luci kod Zadra, a 2018. planirao je otvoriti u Hrvatskoj ured švicarskog startupa Centrabit, kojem je bio vlasnik, prenosi Express. Inače je iz poznate poduzetničke obitelji, djed mu je osnivač najvećeg svjetskog proizvođača hrskavog kruha (dvopeka) Wasabröda. Iako politički aktivan u Švedskoj, gdje je bio povezan s krajnjom desnicom, najpoznatiji je po svojoj povezanosti s The Pirate Bayom. Za kršenje autorskih prava bio je i osuđen zatvorskom kaznom i milijunskom odštetom, no kazna je nakon žalbe smanjena. Iako ga oni koji ga znaju opisuju kao vrlo pedantnim glede tehnologije i opreme, zadnji let iz Zagreba za St. Moritz za njega je ispao kobnim, najvjerojatnije zbog lošeg vremena. tportal