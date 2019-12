Kupite buduće Meštroviće i Knifere

U 19 sati, u zagrebačkoj Galeriji Sunce ( Avenija Marina Držića 1, URIHO, Zagreb) otvara se 1. Proljetni salon Hrvatskog društva likovnih umjetnika Zagreb.

Izložba će se moći pogledati do 15. travnja 2016., u vremenu: pon-pet od 10 do 16 sati, srijedom do 17 sati, subotom, nedjeljom i blagdanom zatvoreno. Ulaz slobodan.

Na izložbi će izlagati : Kristina Kinkela, Vlasta Pastuović Aleksić, Boris Pecigoš, Josip Rubes, Mladen Žunjić, Margareta Vidmar, Carla Radnić, Marija Kruljac, Krešimira Gojanović, Petar Vidak, Anđelko Brkić, Marina Lapadatović, Sabina Blažić, Juraj Jonke, Sonja Šimatić, Diana Šimek, Elvira Ladišić, Zvonko Petanović, Alfred Freddy Krupa, Robert Štimec, Tamara Gusar, Slavenka Baković, Anita Nadj, Vedran Ivanković, Stjepan Katić, Petar Hranuelli, Jasminka Bukvić, Hrvojka Miočić I-ku-ka, Tatjana Grgurina Vučetić, Jasna Dapas, Ivana Kolić, Sanja Čižić, Mladen Krupa Jr., Dalibor Brlek Slavenski, Nada Martinjak, Tihomir Cirkvenčić, Aida Hebib Raguž, Morana Jugović.