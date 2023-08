Ris je naša najveća vrsta iz porodice mačaka, može težiti i do 38 kg. Vrlo je vješt penjač i može jako brzo trčati, doseže brzinu i do 80 km/h, ali svoj plijen ipak najradije lovi iz zasjede. Hrani se pticama, gmazovima i vodozemcima, te manjim sisavcima, no preferira srne i mladunčad jelena. Posljednji ris koji je došao na područje Hrvatske je ris Kras koji je pušten na područje Nacionalnog parka Plitvička jezera u Čorkovoj uvali. Ris je uhvaćen u Rumunjskoj i nakon karantene, kojom je potvrđeno da je jedinka zdrava, transportiran je u Hrvatsku. Trenutno se nalazi na području parka i prilagođava se novom okruženju. Green