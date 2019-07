Promjene zakona: Ovrhe se vraćaju na sudove

Nakon FINA-ine objave da je ukupni dug građana RH u zadnje tri godine porastao s 24 na 41 milijardu kuna, oglasio se sudac Trgovačkog suda Mislav Kolakušić, optuživši za to naše institucije koje ne štite građane, već interese pojedinaca. „Glavna je razlika između Hrvatske i ostalih država da u nas ovrhe provode neustavna tijela. Javni bilježnici ili financijska agencija, a drugdje to provode sudovi. Govori se da je to učinjeno da bi se olakšao rad sudova, ali i to je neistina, primjerice u Sloveniji samo pet sudaca provodi ovrhe. Ovrhe su velik biznis, radi se o milijardama kuna koje su završile u džepovima pojedinaca“, kaže Kolakušić. HRT