Dost velka morska livada

Riječ je o vrsti morske trave koja se od sada smatra najvećom biljkom na Zemlji. Otkrivena je biljka koja se prostire na čak 180 kilometara, i to duž australske obale. Morska trava proteže se preko 180 kilometara i veća je od Washington DC-ja kao i triput veća od njujorškog Manhattana. Posidonia australis kako joj je naziv nalazi se u zaljevu Shark Bay i smatra se da je stara najmanje 4500 godina. Smatra se da je do 2010. godine livada od ove morske trave imala 200 četvornih kilometara, no od tada su ciklone i toplinski valovi uništili jedan njezin dio. Green