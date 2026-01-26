Nekad centar, danas oprez - pada žbuka

Ilica, nekoć glavna zagrebačka ulica, danas je obilježena praznim poslovnim prostorima, zapuštenim zgradama i neriješenim vlasničkim odnosima. Građani i stručnjaci upozoravaju na dugogodišnje propadanje, posebno zapadnog dijela ulice, koje dodatno pogoršavaju potresna oštećenja i denacionalizacija. Povjesničar umjetnosti Dragan Damjanović ističe povijesnu i urbanističku vrijednost Ilice te smatra da je nužna opsežna obnova kako bi ponovno postala atraktivna za građane, obrtnike i turiste. Grad najavljuje mjere poput nižih zakupnina, no konkretni rezultati zasad izostaju. Index